Mehmet Yalçınkaya, 'MasterChef jüriliğini bıraktı' iddiası

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın Haziran ayında başlayacak programın jüri üyeliğinde olmayacağı iddia edildi.

Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'ya rest çektiği öne sürülmüştü.



Şimdi ise bu iddia nedeniyle Mehmet Şef'in MasterChef'teki jüri üyeliğini sonlandıracağı gündeme geldi.

Konuyla ilgili Acun Medya, Acun Ilıcalı ya da Mehmet Yalçınkaya cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.