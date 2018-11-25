'Mehmet Y. Yılmaz'la 90 Saniyede Futbol' başlıyor

T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz; gündem konularını değerlendirdiği yazılar ile futbol ve hafta sonu yazılarının ardından, video yorumlara da başlıyor.

Yazarımızın "Mehmet Y. Yılmaz'la 90 Saniye" başlıklı video yorumlarının ilki, bu akşam 19:00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hemen ardından T24'te yayına girecek.

Spor medyasının da önde gelen isimlerinden olan Mehmet Y. Yılmaz, bu akşamki derbinin ardından, video yorumlarını önemli karşılaşmalara ilişkin kritikleriyle sürdürecek.

Mehmet Y. Yılmaz'ın "90 Saniyede Futbol" programının tanıtımını izlemek için tıklayın...