Mehmet Topuz'la Trabzonsporlu taraftar arasında kavga çıktı

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topuz ile Trabzonsporlu bir taraftar arasında Cuma namazı çıkışı tatsız bir olay yaşandı.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'da bulunan Fenerbahçeli futbolcular, bugün Cuma namazını kılmak üzere Bad Vöslau camiisine gitti. Sarı-lacivertli futbolcular, namaz bitişinde kendileri ile hatıra fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.

Bu arada Trabzonspor taraftarı olan 19 yaşındaki bir genç, "Bırakın bu şikecileri" dedi. Takım otobüsüne binmek üzere olan Mehmet Topuz, Trabzonsporlu taraftara tokat attı. Olayın büyümemesi için cami cemaati, yöneticiler ve Fenerbahçeli futbolcular, büyük gayret sarfetti.

'Allah'ın evinde münafıklık çıkarmaya utanmıyor musun?'

Cami imamının ise Trabzonsporlu taraftarı, "Allah'ın evinde münafıklık çıkarmaya utanmıyor musun? İbadet etmeye gelmiş insanlara bu suçlamayı sen ne hakla yaparsın" sözleriyle eleştirmesi, cami cemaati tarafından alkışlandı.