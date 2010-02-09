Mehmet Topuz'a ağır ceza!

<div id="ctl00_HTSpor_Default_NewsDetailTitle" class="NewsDetailTitle"> <span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">T24-</span> <strong>Kırmızı kart gören Mehmet Topuz'un cezası belli oldu.</strong></div><div id="ctl00_HTSpor_Default_NewsDetailBody" class="NewsDetailBody"><div class="NewsDetailImgBody"> </div><div class="NewsDetailText"><br />Fenerbahçe ile Diyarbakırspor arasında oynanan karşılaşmanın 90+3. dakikasında kırmızı kart gören sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Topuz, 2 maç oynamama cezası aldı.<br /></div></div>