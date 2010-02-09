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Spor

Mehmet Topuz'a ağır ceza!

09 Şubat 2010 19:35

 T24- Kırmızı kart gören Mehmet Topuz'un cezası belli oldu.
 

Fenerbahçe ile Diyarbakırspor arasında oynanan karşılaşmanın 90+3. dakikasında kırmızı kart gören sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Topuz, 2 maç oynamama cezası aldı.

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