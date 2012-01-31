-Mehmet Topuz liderliğe inanıyor İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topuz, Spor Toto Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayıp tekrar lider olacaklarına inandığını ifade etti. Fenerbahçe Dergisi'nin Şubat ayı sayısında röportajı yer alan sarı-lacivertli futbolcunun, açıklamalarından bazı bölümler kulübün internet sitesinde yayınlandı. Hedeflerinin ligin 34 maçlık bölümünü, şampiyon olacakmış gibi zirvede bitirmek olduğunu belirten sarı-lacivertli futbolcu, ''Fenerbahçe'nin hedefi play-off'a kalmak değil, ligin sonunda şampiyon oluyormuş gibi lider bitirmek, sonra play-off'a katılmaktır. Geçen sene ikinci yarıda bir çıkışımız vardı. Bu çıkışa yine başladık. İyi oynuyoruz ve bu da skora yansımaya başladı. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağına inanıyorum. Galibiyet serisi yakalayarak liderliği tekrardan alacağımıza inanıyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi olur'' ifadelerini kullandı. Mehmet Topuz, geçen sezon elde ettikleri şampiyonlukta leke olmadığını, bunu diğer takımların taraftarlarının da bildiğini kaydederek, ''Geçen seneki şampiyonluğumuzda en ufak bir leke olmadığını biliyorum. Bunu zaten Beşiktaşlısı olsun, Galatasaraylısı olsun başka takımı tutan kişiler de biliyor. Biz bu doğrultuda bu sene de mücadelemizi haksızlıklara rağmen sürdürüyoruz. Bu sene de, geçen sene nasıl bir şampiyonluk kazandıysak, taraftarımızla kenetlenip aynı birlik ve berberliği gösterip şampiyon olmak istiyoruz'' şeklinde konuştu. Milli takım hedefi olduğunu da anlatan Mehmet Topuz, milli formayı giymeyi çok istediğini belirterek, ''Milli takımda oynamayı çok istiyorum ama bir türlü şans bulamadık. Yeni bir hoca geldi. Hocamıza bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Hocam görev verdiği sürece ben buradayım ve hazırım'' şeklindeki sözlerle A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya mesaj gönderdi.