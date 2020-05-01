Mehmet Topuz: Bruno Alves'e tekme tokat daldım

Transferinde Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren Mehmet Topuz, sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemde Portekizli savunma oyuncusu Bruno Alves'e tekme tokat daldığını ifade etti.



Mehmet Topuz, transfer süreci başta olmak üzere birçok bilinmeyeni anlattı... İşte Mehmet Topuz'un açıklamalarından satır başları:

"Rıdvan Dilmen'le temas kurup, Aziz Yıldırım'ın Kayserispor'la görüştüğünü öğrendim"

"Genel menajer Süleyman Hurma ile görüştüm. ‘Bana teklifler geliyor, kulüp olarak siz yapın bu görüşmeleri’ dedim. Bana cevabı ‘Seni isteyen kulüp yok. Sen bize teklif getir, hangi kulüp istiyorsa konuşuruz’ şeklinde oldu.



Bu arada beni de Fenerbahçe’den arıyorlar. Özellikle Aziz Yıldırım’ın arattığını biliyordum. Bu konuda Rıdvan Dilmen’le temas kurup Aziz Yıldırım’ın Kayserispor ile görüştüğünü öğrendim. Oysa bana, kulübüm tarafından teklif yok denmişti.

Ben bu gelişmelerden sonra tatil için Antalya'ya doğru yola çıktım. Yoldayken beni Aziz Yıldırım aradı. Ben de sadece Süleyman Hurma’nın doğru söylemediğini ortaya çıkartmak için, “Başkanım, beni Fenerbahçe’ye istediniz mi?”diye sordum. İstediğini söyledi ve görüşmemiz bitti.

"Ben zaten Fenerbahçe'ye imza atardım"

Ertesi gün Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören aradı. ‘Transferin için seninle görüşmek istiyoruz’ dedi. Ben de, ‘Başkanım, kulübüme sorayım’ dedim. Hemen Süleyman Hurma’yı aradım Demirören’in benimle görüşmek istediğini söyledim. Hurma,‘Sen görüş, biz de görüşürüz’ dedi. Aslında o sırada kulübüm de Fenerbahçe ile görüşüyormuş. Bana bunu söyleseler, ben zaten Fenerbahçe’ye imza atardım ama haberim yoktu.

"Vitor Pereira geldi ve benim için kötü günler başladı"

Fenerbahçe’deki 7 yılımın her biri çok özel geçti. Güzel başarılar elde ettik. Son sezonumda Vitor Pereira geldi ve benim için kötü günler başladı. Türk futbolcuları dışlayan, yabancı futbolculara farklı davranan bir teknik adamdı. 2016’nın Mayıs ayında Samandıra’da idmandaydık. Bruno Alves antrenmanda genç oyuncumuz Uygar Mert Zeybek’e kasıtlı bir şekilde sert girince, bilek bağları koptu.



Ben de kendimi tutamadım ve Alves’e tekme tokat daldım! Bu olaydan sonra kulüple tüm bağlarım koptu. Sezon sonunda zaten sözleşmem bitti ve uzatmayı teklif etmediler. Eğer yabancı hocalara bu kadar müsamaha gösterilirse, bundan her kulüp zarar görür. Biz Türk futbolcularda bundan nasibimizi alırız."