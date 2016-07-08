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Spor

Mehmet Topal'la anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ın, Pazartesi günü sarı-lacivertli ekiple 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi

08 Temmuz 2016 21:02

Fenerbahçe'de iç transferin kritik isimlerinden Mehmet Topal'da mutlu sona ulaşıldı.

Haftalardır süren görüşmeler sonucunda anlaşmaya varan taraflar, sonunda imza aşamasına geldi.

Resmi sözleşmenin, 11 Temmuz Pazartesi günü imzalanması bekleniyor. Anlaşmanın süresinin ise 4 yıllık olacağı öğrenildi.

2012 yılında İspanya'nın Valencia ekibinden 4,5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen Mehmet Topal, geride bıraktığı 4 sezonda Fenerbahçe formasıyla 176 karşılaşmaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 14 kez ağları havalandırmayı başardı.

 

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