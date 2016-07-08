Mehmet Topal'la anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de iç transferin kritik isimlerinden Mehmet Topal'da mutlu sona ulaşıldı.



Haftalardır süren görüşmeler sonucunda anlaşmaya varan taraflar, sonunda imza aşamasına geldi.



Resmi sözleşmenin, 11 Temmuz Pazartesi günü imzalanması bekleniyor. Anlaşmanın süresinin ise 4 yıllık olacağı öğrenildi.

2012 yılında İspanya'nın Valencia ekibinden 4,5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen Mehmet Topal, geride bıraktığı 4 sezonda Fenerbahçe formasıyla 176 karşılaşmaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 14 kez ağları havalandırmayı başardı.