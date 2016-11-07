Mehmet Topal'ın yerine kim oynayacak?

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mehmet Topal, Akhisar Belediyespor maçında Mervan’a ceza sahasında yaptığı hareketle penaltıya sebebiyet verirken, aynı zamanda da cezalı duruma düştü.
Fanatik'in haberine göre; yıldız oyuncu bu kartla birlikte cezalı duruma düştüğü için milli aradan sonra Kadıköy’de oynanacak Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.
Peki tecrübeli oyuncunun yerine kim oynayacak?
İşte seçenekler ve oynama şansları
%60 Roman Neustadter
Rus futbolcu, Mehmet Topal’ın boşluğunu dolduracak en uygun isim gibi görünüyor. Neustadter stoper olarak transfer edilse de kariyerinin büyük bölümünde defansif orta saha pozisyonunda görev yaptı.
%25 Alper Potuk
Eskişehir’de ön libero oynayan Alper Potuk, Fenerbahçe’ye geldikten sonra daha çok orta sahanın hücum bölgelerinde değerlendirildi. Hızı ve enerjik yapısıyla dikkat çeken Alper, ikinci alternatif.
%10 Salih Uçan
Advocaat, Salih Uçan’a zamanı geldiğinde şans vereceğini söylemişti. İdmanlarda sıkı bir şekilde çalışsa da genç futbolcuya beklediği şansın Galatasaray derbisinde gelme ihtimali pek yüksek görünmüyor.
%5 Ozan Tufan
Genç yıldız 9 Ekim’deki İzlanda maçında sakatlanmıştı. 1 aydır takımdan uzak kalan Ozan’ın, milli arada çalışmalara başlama ihtimali var. Ancak Advocaat’ın, döner dönmez onu riske atması beklenmiyor.