

Galatasaray, Bordeaux'yu 4-3 yendiği maçta yine bir sakat verdi. Karşılaşmanın ilk yarısında orta alanın başarılı isimlerinden Mehmet Topal'ın omzu çıktı.





Bu sezon sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan Galatasaray'da, bu kez Mehmet Topal sakatlandı.



Kocaelispor maçında Servet ve Emre Güngör sakatlanırlarken, hemen ardından çıkılan Bordeaux maçında Mehmet Topal'ın omuzu çıktı. Mehmet Topal, karşılaşmanın 17. dakikasında girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, oyuncunun omuzunun çıktığı anlaşıldı.



Genç futbolcu, yerini Kewell'a bıraktı.