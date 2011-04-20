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Spor

MEHMET TOPAL'IN MENAJERİNDEN VİZE YALANLAMASI ANKARA (A.A)

20 Nisan 2011 01:46

-MEHMET TOPAL'IN MENAJERİNDEN VİZE YALANLAMASI ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Futbol hayatını İspanya'nın Valencia takımında sürdüren Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak, Mehmet Topal'ın eşinin İspanya'dan vize alamadığı haberinin doğru olmadığını bildirdi. Altıparmak yaptığı açıklamada, bugün bir spor gazetesinde çıkan, Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal'ın, ''İspanya Büyükelçiliği'nden vize alamadığı ve Valencia Kulübü'nün de sessiz kaldığı'' haberinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Selda Topal'ın İspanya hükümetine oturum izni için başvuruda bulunduğunu ifade eden Alparmak, başvurunun da kabul edildiğini kaydetti.

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