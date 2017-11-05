Mehmet Topal'ın menajerinden 'kadro dışı' açıklaması

Fenerbahçe futbolcusu Mehmet Topal'ın, takımda kadro dışı bırakıldığı iddiaları hakkında menajeri Batur Altıparmak, "Yazılanlar için şu ana kadar kulübünden bir tebliğ yoktur. Lütfen gerekli açıklamalar gelmeden çıkan haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Altıparmak, şu ifadeye yer verdi:

"Bugün spor haberlerinde yer alan Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncusu Mehmet Topal ile ilgili yazılanlar için şu ana kadar kulübünden bir tebliğ yoktur.

Lig maçlarının neredeyse 3’te 1’inde ilk 11 oynayan oyuncumun bu sabah hakkında çıkan haberlerde davranışsal boyutta psikolojik olarak gerçek dışı algı yönetimini sizlerin takdirine sunuyorum.

Lütfen gerekli resmi açıklamalar gelmeden çıkan haberlere itibar etmeyiniz.

Kamuoyunun bilgisine sunarım."

Ne olmuştu?

Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın kadro dışı bırakıldığı haberleri basında yer almıştı.

Haberde, Osmanlıspor karşısında forma giymeyen milli futbolcunun, bu sezon düzenli olarak oynamadığı için teknik direktör Aykut Kocaman'a tepkili olduğu ve rahatsızlığını takım içine yansıttığı için kadro dışı bırakıldığı ileri sürülmüştü.