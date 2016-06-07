Mehmet Topal'ın menajeri: Galatasaray'la görüştük

Sarı lacivertlilerde arap saçına dönen Mehmet Topal transferindeki son durum ve Galatasaray iddiaları için menajeri Batur Altıparmak’tan açıklama geldi. Galatasaray’la görüştüklerini doğrulayan Altıparmak, para konusunun konuşulmadığını belirtti.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ve henüz yeni mukavele imzalamayan Mehmet Topal için Galatasaray ile anlaştı iddiaları ortaya atılmıştı. Yeni sözleşmesindeki yüksek fiyat talebi nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da sert şekilde eleştirdiği Topal ile ilgili son durum değerlendirmesini menajeri yaptı.

Hürriyet’ten Ahmet Ercanlar’a konuşan Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak, Mehmet Topal için Galatasaray ile anlaştıkları iddiasını yalanladı. Tecrübeli futbolcunun uzun yıllardır menajerliğini yapan Altıparmak sarı lacivertli kulüp ile görüşmeler konusunda beklemede olduklarını belirterek başka hiç bir kulüple para konuşmadıklarını belirtti. Sarı kırmızılıların kendisini aradığını doğrulayan Altıparmak "Ancak ne para konusu açıldı ne de böyle bir anlaşma gündeme geldi" ifadelerini kullandı.