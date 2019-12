-MEHMET TOPAL'DAN NURİ VE HAMİT'E ÖVGÜ MADRİD (A.A) - 21.05.2011 - İspanya'nın Valencia takımında ilk sezonunu geçiren Türk futbolcu Mehmet Topal, AS gazetesine verdiği demeçte Real Madrid'e transfer olan Türk futbolcular Nuri Şahin ve Hamit Altıntop'u övdü. "Nuri, Guti gibi oynuyor. Hamit çok disiplinli" diyen Mehmet Topal, Hamit'in Real Madrid'e transferine çok şaşırdığını kaydetti. Mehmet Topal, "Hamit, Münih'te çok mutluydu ve 28 yaşında olmasından orada kalacağını düşünüyordum. Ama seni Real Madrid ararsa her şey değişebilir. En büyük özelliği çok disiplinli olması. Azimli ve her zaman takım için oynayan bir futbolcu" dedi. Nuri'yi genç milli takımdan bu yana tanıdığını ve 8-9 yıllık arkadaşlıklarının olduğunu söyleyen Mehmet Topal, son Milli Takım kampında Nuri'nin anlattıklarından İspanya'ya geleceğine dair bir hisse kapıldığını kaydetti. Nuri'yi tanımlarken "Mükemmel bir sol ayağa sahip. Çok teknik. Duran toplarda bir tehlike. Takımı için bir silah. Akıllı" ifadelerini kullanan Mehmet Topal, Nuri'nin stilinin şu anda Beşiktaş'ta oynayan İspanyol Guti'ye benzediğini ifade etti. Öte yandan "Bir Türk futbolcuyu La Liga'ya uyum sağlamakta en çok ne zorluyor?" sorusuna ise Valencialı futbolcu, "Benim için, oyunun ritmi. Burada sahada düşünmenin ve topla oynamanın hızı Türk futbolundan çok farklı. Ama Nuri ve Hamit çok büyük farkın olmadığı Bundesliga'dan geliyorlar. Özil ve Khedira örnekleri nasıl uyum sağladıklarını gösteriyor" cevabını verdi.