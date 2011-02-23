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Spor

MEHMET TOPAL'DAN ENGELLİLERE DESTEK İSTANBUL (A.A)

23 Şubat 2011 16:04

-MEHMET TOPAL'DAN ENGELLİLERE DESTEK İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da forma giyen milli futbolcu Mehmet Topal, kulübünün dawn sendromlu çocuklar yararına hazırladığı takvimde yer aldı. Mehmet Topal, Valencia Kulübü'nün tüm Avrupa'da down sendromlu çocuklar yararına 5 avrodan satışa çıkan 2011 takvimi için poz verdi.  Mehmet Topal, Türkiye'de de ''1001 Engelli Kaldırıyoruz'' adıyla düzenlenen engelliler yararına akülü sandalye kampanyasına destek verdiğini belirterek, ''Böyle bir projede yer aldığımız için çok mutluyum. Tüm takım proje önümüze geldiğinde destek vermek için sabırsızlandık. Siyah-beyaz resim şeklinde yapılan takvimlerin satışı içinde tüm Avrupa'ya çağrıda bulunuyoruz. Benzer çalışmalar için kendi ülkemden davet gelmesi beni mutlu ediyor'' dedi.

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