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Spor

Mehmet Topal'a Sevilla kancası

İspanya basını Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Mehmet Topal’ın Sevilla’nın transfer listesinde olduğunu yazdı.

13 Mart 2009 02:00


İspanya basını Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Mehmet Topal’ın Sevilla’nın transfer listesinde olduğunu yazdı.

Galatasaray’ın Bordeaux ile oynadığı UEFA Kupası 3. tur rövanş maçında sakatlanan Mehmet Topal’ın bu maçta Sevilla kulübü yetkilileri tarafından izlendiği ortaya çıktı.

Söz konusu haber İspanya’da El Diario De Sevilla adlı yerel gazetede çıkarken, Sevilla'nın Galatasaraylı Mehmet Topal ile ilgilendiği iddia edildi.

Sevilla Spor Direktörü Monchi'nin 23 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda transfer etmek için Galatasaray ile görüştüğü ifade edildi.

İspanyol kulübün orta saha için Benfica’da oynayan 25 yaşındaki Hassan Yebda ve Galatasaraylı Mehmet Topal ile ilgilendiği, teknik direktör Jimenez’in de bu iki isimden birini kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Yebda için bir çok Premier Lig kulübünün teklifte bulunması bu transferi Sevilla adına güçleştirirken, Mehmet Topal isminin ağırlık kazandığı ve Galatasaray’a sezonun sonunda resmi teklif götürüleceği yazıldı.

Haberde Sevilla'nın De Sanctis'in kiralanması konusunda Galatasaray'la kurduğu ilişkilerin Mehmet Topal transferini kolaylaştırılacağı vurgulandı.

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