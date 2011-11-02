T24 LogoT24 Logo
Spor

Mehmet Topal'a Chelsea talip

Chelsea, "Türk örümcek" lakaplı Mehmet Topal için Valencia'nın kapısını çaldı. 10 milyon euroluk resmi teklif yaptı.

02 Kasım 2011 02:00


T24- Chelsea, "Türk örümcek" lakaplı Mehmet Topal için Valencia'nın kapısını çaldı. İspanyol kulübü, İngiliz devinin 10 milyon euroluk resmi teklif yaptığını açıkladı





Milliyet'in haberine göre, Chelsea, Valencia'da top koşturan, "Türk örümcek" lakaplı Mehmet Topal'a resmen talip oldu. Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea, 25 yaşındaki milli futbolcu için Valencia'nın kapısını çaldı. Mavi-beyazlı kulübün, devre arasında kadrosuna katmak istediği Mehmet Topal'ın bonservisine karşılık 10 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı.


Valencia Kulübü, iki sezon önce 5.5 milyon euroya Galatasaray'dan transfer ettiği Mehmet Topal için Chelsea'den gelen teklifi doğruladı. 10 milyon euroyu yeterli bulmayan İspanyol ekibi, teklifin yükseltilmesini istedi.



Transfer gerçekleşirse Mehmet Topal yıllık ücretini ciddi biçimde artıracak. Valencia'da yıllık 1.5 milyon euro kazanan başarılı futbolcu, Chelsea'ye gitmesi halinde senelik 2.5 milyon euroyu cebine koyacak.



Premier Lig'de oynadığı 10 maçta kalesinde tam 15 gol gören Chelsea'nin orta sahasında yaşadığı defansif sorunları Mehmet Topal transferiyle çözmek istediği ifade edildi. Arsenal karşısında alınan 5-3'lük yenilgi ardından harekete geçen Chelsea Menajeri Villas Boas'ın, Topal'ın transferi için ısrarcı olduğu vurgulandı.


Çifte mutluluk yaşıyor


Chelsea'nin sürpriz teklifi Mehmet Topal'a büyük gurur yaşattı. Valencia'ya transfer olurken 1.2 milyon euroluk alacağını Galatasaray'da bırakarak, kariyerini Avrupa'da sürdürme konusundaki kararlılığını kanıtlayan Topal, kulüplerin anlaşması halinde İngiliz devinde oynamak istediğini bildirdi. Eşi Selda Topal'ın kısa süre içinde bir erkek çocuk dünyaya getirecek olmasının bu kararında büyük etki yaptığını kaydeden milli futbolcu, çifte heyecan yaşamaya başladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24