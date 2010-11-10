-MEHMET TOPAL'A 1 MAÇ CEZA MADRİD (A.A) - 10.11.2010 - İspanya Futbol Federasyonu Maç Komitesi, Sevilla karşılaşmasında gördüğü kırmızı karttan dolayı Valencia'lı Mehmet Topal'a 1 maç ceza verdi. Komite bugün yaptığı toplantıdan sonra geçen pazartesi günü oynanan Sevilla-Valencia maçının 25. dakikasında direkt kırmızı kart gören Mehmet Topal'ın, en düşük ceza olan 1 maçla cezalandırılmasına karar verdi. Sevilla maçında kart gördüğü pozisyonda hafif bir sakatlık geçiren ve 2 günlük fizik tedavi alan Mehmet'in Kral Kupası rövanşında yarın Logrones'e karşı oynanacak maçta kadroya alınmayarak bu cezayı dolduracağı belirtildi. La Liga'nın 11. haftasında pazar günü oynanacak Valencia-Getafe maçında, Mehmet Topal ve İbrahim Kaş'ın ilk kez karşılıklı mücadele etme olasılıkları bulunuyor.