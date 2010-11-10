T24 LogoT24 Logo
Spor

MEHMET TOPAL'A 1 MAÇ CEZA MADRİD (A.A)

10 Kasım 2010 22:41

-MEHMET TOPAL'A 1 MAÇ CEZA MADRİD (A.A) - 10.11.2010 - İspanya Futbol Federasyonu Maç Komitesi, Sevilla karşılaşmasında gördüğü kırmızı karttan dolayı Valencia'lı Mehmet Topal'a 1 maç ceza verdi. Komite bugün yaptığı toplantıdan sonra geçen pazartesi günü oynanan Sevilla-Valencia maçının 25. dakikasında direkt kırmızı kart gören Mehmet Topal'ın, en düşük ceza olan 1 maçla cezalandırılmasına karar verdi. Sevilla maçında kart gördüğü pozisyonda hafif bir sakatlık geçiren ve 2 günlük fizik tedavi alan Mehmet'in Kral Kupası rövanşında yarın Logrones'e karşı oynanacak maçta kadroya alınmayarak bu cezayı dolduracağı belirtildi. La Liga'nın 11. haftasında pazar günü oynanacak Valencia-Getafe maçında, Mehmet Topal ve İbrahim Kaş'ın ilk kez karşılıklı mücadele etme olasılıkları bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24