-MEHMET TOPAL: TEMPO DAHA YOĞUN İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Galatasaray'dan İspanya'nın Valencia takımına transfer olan Mehmet Topal, Türkiye'ye göre çok daha yoğun bir tempoda olduklarını söyledi. Basın ajansı aracılığıyla açıklamalarda bulunan Mehmet Topal, İspanya'da futbol oynamanın asla kolay olmadığını aktararak, ''Türkiye'de futbol daha çok güce endeksli oynanmakta. İspanya'da hem güçlü olmalısın, hem teknik olmalısın, hem de çok çabuk oynayıp, çabuk düşünmelisin. Burada her kişi ilk önce kendi görevini yapmak için uğraşıyor. İspanya'da futbol profesyonel bir iş hayatı gibi hatta daha ağır. Gece saat 3-4 gibi deplasmandan dönsen bile sabah saat 9.30 da idmanda oluyorsun. İdman programlarımız daha ağır, daha yoğun'' dedi. Ligde Sevilla'ya karşı oynadıkları maçta gördüğü kırmızı karta değinen Mehmet Topal, şunları söyledi: ''İspanya liginde görev yapan hakemler çok seri faul verebiliyorlar. Gördüğüm kırmızı kartta da kesinlikle rakibi sakatlayacak bir hareket yapmadım, keza ayağımla dokunmadım bile. Futbol hayatımda kolay kolay sarı kart görmeyen bir sporcu olarak bu kart beni oldukça üzdü. Lakin arkadaşımız darbe almışcasına pozisyonu abartarak hakemi etkilemiştir. Eminim hakem de izleyince kararını tekrar irdelemiştir. Talihsiz bir kart gördüm. Ertesi gün oldu. Üzgünüm, mahcubum ama çok şaşırdım. Böyle durumlarda pek alışık olmadığımız bir sahiplenme ve desteklenme tablosu ile karşılaştım. Tüm İspanya basını, uğradığım haksızlığı yazdı ve en destekleyici başlıkları ile arkamda durdu. Takım arkadaşlarım motivasyonumu yüksek tutmak için hep konuştular, desteklediler. Teknik direktörüm kartı gördüğüm an itibari ile sürekli haksızlığa uğradığımı, bunun beni üzmemesini ve motivasyonumun artmasını söyledi.'' İspanya Ligi'nde, Türk futbolu ile futbolcusunu en iyi şekilde temsil etme ve Avrupa'da futbol yaşantısını devam ettirebilme amaçlarıyla mücadele ettiğini dile getiren Mehmet, ''Elbette inişler çıkışlar olacak. Oynadığım veya oynamadığım maçlar olacak. Ama hep hedef başarı üzerine kurulacak'' ifadelerini kullandı.