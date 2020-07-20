Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçti

Medipol Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal, takımının şampiyon olması ile birlikte lig şampiyonluğunu 3 farklı takımda kazanan ve bunu Süper Lig’de başaran ilk ve tek futbolcu oldu.

Mehmet Topal, önce Galatasaray sonrasında Fenerbahçe formasıyla kaldırdığı lig şampiyonluğu kupasını, üçüncü farklı formayla ellerine aldı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla şampiyonluk kazandığı 2007-08 sezonunda ligde 22’si ilk 11 olmak üzere 26 kez; Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk kazandığı 2013-14 sezonunda ligde 25’i ilk 11 olmak üzere 27 kez takımlarının formasını terletti.

Bu sezon ise 13’ü ilk 11 olmak üzere 23 kez Medipol Başakşehir forması ıslatan Mehmet Topal, Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını başarmış ldu.

Süper Lig’de şimdiye kadar 2 farklı takımda şampiyonluk sevinci yakalarken 3´üncü apoleti takan oyuncu olmamıştı.

Sergen Yalçın, Tümer Metin, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Emre Aşık, Ahmet Yıldırım ve Servet Çetin’in de aralarında olduğu yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig’de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan çıkmadı.

Bugüne kadar kariyerinde 646 maça çıkan Mehmet Topal’ın yaptığı sadece Türk futbolu için ilk olmakla kalmadı. Bu başarı Avrupa’nın önde gelen liglerinde de pek az örneği var.

Opta verilerine göre en prestijli 5 ligin ilk ikisi kabul edilen Premier Lig ve La Liga’da lig şampiyonluğunu 3 farklı takımla kazanan bir oyuncu yok. Yine Bundesliga’da 2 takımla lig şampiyonluğu kazanan 34 oyuncu bulunurken, bunu üç kez yapan oyuncu mevcut değil. İtalya Serie A’da ise 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 6 futbolcu bulunurken, Fransa’da ise 3 oyuncu bulunuyor. Bu başarılar ise yıllar öncesine dayanıyor ve 21. yüzyılda bu başarıya ulaşan Avrupa futbolunda da yok.