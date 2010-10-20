-''MEHMET TOPAL, ÖRÜMCEKTEN ÇOK AHTAPOT'' MADRİD (A.A) - 20.10.2010 - Valencia'da ilk sezonunu geçiren ve kısa sürede yeni takımına uyum sağladığı gözlenen Mehmet Topal, İspanya'da adını duyurmaya başladı. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais bugün Mehmet Topal'la ilgili özel bir haber verirken, Türk futbolcu için ''Valencia'da kariyerinin en üst düzeyine uçabileceğini gördü. 24 yaşında ve Valencia'da önü açık bir geleceği var'' diye yazdı. Gazetenin sorularını yanıtlayan Mehmet Topal, özellikle kendisine takılan ''Türk örümcek'' lakabının Galatasaray'dan kalma olduğunu belirterek, ''Uzun bacaklarım var ve her zaman topa dokunuyorum. Beni örümcek adam olarak çağırmaları hoşuma gidiyor'' dedi. Valencia'ya gelmesindeki önemli etkenlerden birinin Galatasaray'ın teknik direktörü Frank Rijkaard olduğunu vurgulayan Türk futbolcu, ''Rijkaard bana çok yardım etti. Valencia'nın benim için ideal bir yer olduğunu söyledi. Galatasaray'da 4 yıl kaldım ve hep yüreğimle oynadım. Ağlayarak ayrıldım, ama taraftar gitme zamanımın geldiğini anlayışla karşıladı'' ifadelerini kullandı. Bu arada, Topal hakkında çok güzel sözler söyleyen takım arkadaşı Mata, ''Topal, örümcekten daha çok bir ahtapot'' dedi. Barcelona'daki Sergio Busquets ile Mehmet Topal arasında bir kıyaslama yapan Mata, ''Busquets, Topal'a oranla topla daha dar alanda oynuyor'' yorumunda bulundu. İspanyol futbolcu ayrıca, Mehmet Topal için ''mükemmel bir insan ve çok yardımsever'' derken, Mehmet'in henüz İspanyolca konuşamamasından dolayı, ''Onunla işaretle iletişim kuruyoruz'' diye konuştu. Valencia'nın spor direktörü olan Braulio Vazquez ise ''modern bir ön libero'' şeklinde tanımladığı Topal için ''Lifli, elastik, ayağını çok hızlı açabilen, süratli bir futbolcu'' değerlendirmesini yaptı. Öte yandan, Mehmet Topal'ın Galatasaray'dan eski takım arkadaşı olan ve şu anda Zaragoza'nın kalesini koruyan Leo Franco da görüşlerini şu şekilde dile getirdi: ''Topi, Busquets'e göre daha güçlü, hava toplarında daha etkili. Topa iyi sahip oluyor. Ön libero olarak mükemmel oynayabilir. Galatasaray'da çok sevilen bir futbolcuydu.''