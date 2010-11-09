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MEHMET TOPAL, LA LİGA'DAKİ İLK KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ MADRİD (A.A)

09 Kasım 2010 11:25

-MEHMET TOPAL, LA LİGA'DAKİ İLK KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ MADRİD (A.A) - 09.11.2010 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin 10. haftasında, Mehmet Topal'ın kırmızı kartla oyun dışında kaldığı maçta Valencia deplasmanda, Sevilla'ya 2-0 yenildi. La Liga'da ilk sezonunu geçiren Türk futbolcu Mehmet Topal, Sevilla maçının 25. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrasında dengesini kaybederek koştuğu bir pozisyonda rakibine yaptığı faulden dolayı direkt kırmızı kart gördü. Hakem Iturralde Gonzalez'in Mehmet'le ilgili kart kararı İspanyol medyası tarafından ''abartılı'' bulunarak, sarı kartın yeterli olacağı görüşü savunuldu. Mehmet, La Liga'da bu zamana kadar 5 maçta forma giyerken, 1 maçta sarı kart görmüştü.  Mehmet Topal'ın oyun dışında kalmasıyla sahada 10 kişi kalan Valencia, ikinci yarıda Negredo (54 dk.) ve Alfaro'nun (77 dk.) gollerine engel olamayarak Sevilla deplasmanından puansız döndü. La Liga'nın 7. haftasında deplasmanda Barcelona yenilgisiyle başlayan kötü gidişatı durduramayan Valencia, son 4 maçta 3 yenilgi 1 beraberlik aldı. 17 puanda kalan Valencia, üst sıralardaki Real Madrid ve Barcelona'dan uzaklaşarak 5. sırada yer aldı. 

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