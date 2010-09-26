-MEHMET TOPAL LA LİGA'DAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI MADRİD (A.A) - 25.09.2010 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Valencia, deplasmanda Sporting Gijon'u 2-0 yenerken, Mehmet Topal, Valencia formasıyla ligdeki ilk golünü attı. Valencia'da ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika oynayan Mehmet Topal, karşılaşmanın 7. dakikasında Fernandes'in kullandığı kornerde, Sporting kalecisi Juan Pablo'nun yanlış çıkmasını iyi değerlendirerek, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Valencia'nın ikinci golü ise 10. dakikada Soldado'dan geldi. Maçın hemen başında attığı gollerle 3 puanı alan Valencia, Sevilla ve Real Madrid ile birlikte La Liga'daki namağlup unvanını korudu. Puanını 13'e yükselten Valencia, ligin 6. haftada sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak.