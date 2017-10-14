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Spor

Mehmet Topal isyan etti: Stoperde oynamak istemiyorum!

"Benim gerçek yerim orta saha, sadece ön liberoda forma giymek istiyorum"

14 Ekim 2017 13:30

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin deneyimli oyuncusu Mehmet Topal, sık sık stoper mevkisinde oynatılmasından dolayı Aykut Kocaman’a dert yandı. Özellikle Milli Takım’da stoper bölgesinde oynatılmasından yakınan 31 yaşındaki futbolcu, stoper oynamak istemediğini Kocaman’a net bir dille iletti.

Sözcü’de yer alan habere göre Topal, Kocaman’la görüşerek şunları söyledi:

“Milli görev kutsaldır. Nerede şans verilirse oynamak şereftir ancak o bölgede sürekli hata yapıyorum. Daha sonra da yıpratılıyorum. Benim gerçek yerim orta saha, sadece ön liberoda forma giymek istiyorum.”

İlk kez Terim'le stoperde

Kariyerinin çok büyük bir kısmını orta sahada geçiren Mehmet Topal, A Milli Takım’da Fatih Terim yönetiminde stoper oynamaya başlamıştı. Topal, Dünya Kupası elemesinde ilk 11’de çıktığı 9 maçın 8’inde stoper oynamış, özellikle toplamda 7 gol yenilerek kaybedilen Ukrayna ve iki İzlanda maçlarında çok eleştirilmişti.

Topal, kulübü Fenerbahçe’de de 2-0 mağlubiyetle biten Vardar maçında defansın ortasında yer almıştı.

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