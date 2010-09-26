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Spor

Mehmet Topal İspanya'da ilk golünü attı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Valencia, deplasmanda Sporting Gijon'u 2-0 yenerken, Mehmet Topal, Valencia formasıyla ligdeki ilk golünü attı.

26 Eylül 2010 03:00

T24 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Valencia, deplasmanda Sporting Gijon'u 2-0 yenerken, Mehmet Topal, Valencia formasıyla ligdeki ilk golünü attı.

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Valencia'da ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika oynayan Mehmet Topal, karşılaşmanın 7. dakikasında Fernandes'in kullandığı kornerde, Sporting kalecisi Juan Pablo'nun yanlış çıkmasını iyi değerlendirerek, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Valencia'nın ikinci golü ise 10. dakikada Soldado'dan geldi. Maçın hemen başında attığı gollerle 3 puanı alan Valencia, Sevilla ve Real Madrid ile birlikte La Liga'daki namağlup unvanını korudu.


Puanını 13'e yükselten Valencia, ligin 6. haftada sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak.


Bu arada Valencia'da ilk sezonunu geçiren milli futbolcu Mehmet Topal, tecrübeli Albelda ile forma savaşı veriyor. Şimdiye kadar 3. haftadaki Hercules ile bugünkü Sporting maçlarında ilk 11'de şans bulan Türk futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 4-0 kazandıkları Bursaspor maçında da oynamıştı.

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