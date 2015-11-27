Mehmet Topal hastanelik oldu

Molde-Fenerbahçe maçı öncesi sarı lacivertli takımda şok bir olay yaşandı.

Fenerbahçe'de sezonun en formda isimlerinden biri olan Mehmet Topal, Molde maçı öncesi kamp yapılan otelde rahatsızlandı.

Midesinden rahatsızlandığını bildiren milli futbolcu, kulüp doktorunun otelde yaptığı muayenenin ardından hastaneye götürüldü.

Burada serum tedavisi uygulanan Mehmet Topal, Molde maçının kadrosundan çıkartıldı.

Teknik direktör Vitor Pereira, bu oyuncunun yerine Ozan Tufan'ı ilk 11'e aldı.

Mehmet Topal Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı son Mersin İdman Yurdu maçında 2 asist yapmıştı.