Mehmet Topal Chelsea'ye gidiyor

T24 - Chelsea, "Türk örümcek" lakaplı Mehmet Topal için Valencia'nın kapısını çaldı. İspanyol kulübü, İngiliz devinin 10 milyon euroluk resmi teklif yaptığını açıkladı.



Chelsea, Valencia'da top koşturan, "Türk örümcek" lakaplı Mehmet Topal'a resmen talip oldu.



Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea, 25 yaşındaki milli futbolcu için Valencia'nın kapısını çaldı. Mavi-beyazlı kulübün, devre arasında kadrosuna katmak istediği Mehmet Topal'ın bonservisine karşılık 10 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı.



Valencia Kulübü, iki sezon önce 5.5 milyon euroya Galatasaray'dan transfer ettiği Mehmet Topal için Chelsea'den gelen teklifi doğruladı. 10 milyon euroyu yeterli bulmayan İspanyol ekibi, teklifin yükseltilmesini istedi.



Transfer gerçekleşirse Mehmet Topal yıllık ücretini ciddi biçimde artıracak. Valencia'da yıllık 1.5 milyon euro kazanan başarılı futbolcu, Chelsea'ye gitmesi halinde senelik 2.5 milyon euroyu cebine koyacak.



Premier Lig'de oynadığı 10 maçta kalesinde tam 15 gol gören Chelsea'nin orta sahasında yaşadığı defansif sorunları Mehmet Topal transferiyle çözmek istediği ifade edildi. Arsenal karşısında alınan 5-3'lük yenilgi ardından harekete geçen Chelsea Menajeri Villas Boas'ın, Topal'ın transferi için ısrarcı olduğu vurgulandı.

Çifte mutluluk yaşıyor



Chelsea'nin sürpriz teklifi Mehmet Topal'a büyük gurur yaşattı. Valencia'ya transfer olurken 1.2 milyon euroluk alacağını Galatasaray'da bırakarak, kariyerini Avrupa'da sürdürme konusundaki kararlılığını kanıtlayan Topal, kulüplerin anlaşması halinde İngiliz devinde oynamak istediğini bildirdi. Eşi Selda Topal'ın kısa süre içinde bir erkek çocuk dünyaya getirecek olmasının bu kararında büyük etki yaptığını kaydeden milli futbolcu, çifte heyecan yaşamaya başladı.