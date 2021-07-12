Mehmet Topal, Beşiktaş ile anlaştı

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, transfer takviyelerine devam ediyor. Salih Uçan'ı resmen açıklayan ve Kenan Karaman ile de söz kesen Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal ile de anlaşmaya vardı.

Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de tamamlayan 35 yaşındaki futbolcu, 31 maça çıktı ve 3 gol, 2 asist üretti. (NTV Spor)