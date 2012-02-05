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Spor

Mehmet Topal, Arda Turan'a karşı oynayamayacak MADRİD (A.A)

05 Şubat 2012 00:09

-Mehmet Topal, Arda Turan'a karşı oynayamayacak MADRİD (A.A) - 04.02.2012 - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) pazar akşamı oynanacak Atletico Madrid-Valencia maçında Mehmet Topal forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta Racing maçında rakibiyle kafa kafaya çarpıştıktan sonra 1 gece hastanede gözetim altında kalan ve hafta içinde takımdan ayrı antrenman yapan Mehmet Topal, teknik direktör Unai Emery'nin kararıyla Atletico Madrid maçının kadrosuna alınmadı. Topal, Valencia'nın yaptığı iki antrenmana da katılmasına rağmen 18 kişilik kadroya alınmadı ve Madrid'e götürülmedi. Yeni teknik direktörü Diego Simeone ile henüz maç kaybetmeyen ve son 3 maçını kazanan Atletico Madrid 29 puanla 7. sırada yer alırken, son 4 maçında 3 beraberlik 1 yenilgi alan Valencia 36 puanla 3. sırada bulunuyor.

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