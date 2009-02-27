Mehmet Topal 2 ay yok



Galatasaray'ın Bordeaux'yu 4-3 mağlup ettiği maçta omzundan sakatlanan Mehmet Topal'ın yarın ameliyat olacağı ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



Sakat futbolcular yönünden oldukça şanssız bir sezon geçiren Galatasaray'a Servet ve Emre Güngör'ün ardından bir kötü haber de Mehmet Topal'dan geldi.



Sarı-kırmızılı takımın UEFA Kupası 3. tur rövanşında Fransız temsilcisi Bordeaux ile yaptığı maçın başlarında omuzundan ciddi biçimde sakatlanarak, karşılaşmayı yarıda bırakan Mehmet Topal'ın yarın ameliyat edileceği ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, sağlık ekibi tarafından ayrıntılı tetkik ve muayeneleri tamamlanan Mehmet Topal'ın omuzundan ameliyat edilmesinin gerekli olduğuna karar verildiği bildirildi.



Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat edilecek Mehmet Topal'ın, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.



