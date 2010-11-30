Mehmet Tezkan: WikiLeaks belgelerini devlet sansürledi

T24 - İnternet sitesi WikiLeaks'in dün açıkladığı başta ABD olmak üzere bir çok ülkeye ait resmi yazışmalar, Türkiye'nin resmi ajansı tarafından sansüre uğradı. Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, "Başbakan için olumlu sözler yayımlandı, olumsuz ifadelerin üstü çizildi, yayımlanmadı. Hem de bu devirde. Tek parti dönemi gibi" dedi.

Mehmet Tezkan'ın Milliyet gazetesinde "WikiLeaks belgeleri ve devlet sansürü" başlığıyla yayımlanan (30 Kasım 2010) yazısı şöyle:



WikiLeaks belgeleri ve devlet sansürü



Önce şu soruya yanıt verelim.. Yayımlandığı kadarıyla Wikileaks belgelerine nasıl bakmalıyız..

Genel anlamda, Amerikalı diplomatların bulundukları ülkeler, o ülkelerin siyasetçileri hakkındaki değerlendirmeleri..

Türkiye belgeleri de öyle.. Yayımlananlara baktım; bir kısmı yorum, bir kısmı duyum, bir kısmı söylenti..





Mesela Erdoğan için çeşitli zamanlarda çeşitli yorumlar yapılmış.. Kişiliği analiz edilmeye çalışılmış..

Mesela eski ABD Büyükelçisi Edelman’ın yorumu var..

Erdoğan’ı nasıl gördüğünü yazmış..

Yazışmaların içinde, Başbakan için övgü dolu sözler de var, sert ifadelerle eleştiriler de..

Katılırsınız katılmazsınız, haddini aşmış dersiniz, kızarsınız kızmazsınız, son tahlilde yorumdur..

Yorum sansürlenir mi?

Maalesef sansürlendi.. Onu bile yaptık!.. Devletin resmi ajansı tarafından sansürlendi.. Başbakan için olumlu sözler yayımlandı, olumsuz ifadelerin üstü çizildi, yayımlanmadı..

Hem de bu devirde..

Tek parti dönemi gibi..

Bu kargaşada görmezden gelinmemesi gereken bir durumdur..

Sen istediğin kadar sansürle.. İnternet var.. İsteyen şakır şakır öğreniyor..

Sonra adam kendileri için Başbakan yorumu yazmış göndermiş.. Bizden neyi gizliyorsun.. Bizden neyi saklıyorsun..

Bunda alınacak ne var..

Yorum..

10 kişiye sor, en az beş tane Başbakan yorumu çıkar..

Herkesin Başbakan’a bakışı farklıdır..

O bakışın yüzde yüz doğru olduğu anlamına gelmez ki..

Benim yorumum başkadır, sizinki başkadır.. AKP’linin başkadır, CHP’linin başkadır.. Amerikalı elçinin başkadır, Fransız’ın başka, Alman’ın başka..



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Devletin resmi ajansı bu yazışmaları önemsemiyorsa hiç yayımlamasın..

Öyle bir çarpıtarak yayımladılar ki; okuyan vay be der, Amerikalılar bizim Başbakan için ne güzel şeyler düşünüyormuş.. Ne övgüler yazmışlar..

Diyen de oldu..

Eski Dışişleri Bakanı AKP Milletvekili Yaşar Yakış dedi.. Televizyona çıktı, Erdoğan hakkında yazılanlar için biz yazdırsak bu kadarını yazdıramazdık dedi..

Onayladı, alkışladı!..

Belli ki devletin resmi ajansının geçtiği metni okumuş.. Komik oldu tabii..



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Sansür iyi bir şey değildir..

Demokratik ülkelerde ayıptır..



