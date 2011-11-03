Mehmet Tezkan: Anayasayı boşverin terör yasasına bakın

T24 - Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, KCK operasyonlarında tutuklananları ve hatta şike soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da "terör örgütüne üyelikten ve silahlı suç örgütü kurmak"tan yargılanmalarını eleştirdi. Tezkan, gereken yasalardan herkesin şikayetçi olduğunu vurgulayarak yasanın değişmesi gerektiğini söyledi. Tezkan, "Yasa anti demokratikse.. Bu insanlar, demokrasiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan yasa nedeniyle tutukluysa.. Bunun neresi ileri demokrasi!.." dedi.



Mehmet Tezkan'ın Milliyet'te "Anayasayı boşverin terör yasasına bakın" başlığılya yayımlanan (3 Kasım 2011) yazısı şöyle:



Anayasayı boşverin terör yasasına bakın





Son KCK operasyonuna dikkatinizi çekerim..

Muhafazakâr yazarlar, liberal yazarlar, solcu yazarlar..

Hiç kimse, Prof. Büşra Ersanlı ile Ragıp Zarakolu’nun tutuklanmasını, hapse atılmasını içine sindiremedi..

Bu işte bi terslik var dediler..

Terörle Mücadele Yasası öyle bi yasa ki, herkes yaşamının bir anında terör örgütü üyesi olabilir..

Durduk yerde..

Savcının, hâkimin insafına kalmış..

Yorumuna diyelim..

Bu iddiayla suçlanan yüzlerce kişiyi geçtim.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Azız Yıldırım bile terör örgütü üyesi olma iddiasıyla hapiste..

Tamam, şikeye karışmış.. Şike yapmış olabilir..

İyi de bunun silahlı suç örgütü kurmakla, yönetmekle ne ilgisi var?

*

Terör örgütü uzantısı dediler mi küt hapse!

Pankart açan çocukları düşünün..

17 ay pankart açmaktan değil, terör örgütü üyesi olmaktan yattılar.. Örgüt nerede derseniz, bilen yok!

Memlekete bakarsanız her yer terör örgütü!.. Herkes terörist..

Hopa’daki tutuklamaları Ankara’da protesto edenlere bile terörist denildi..

*

Bu durumdan..

Cumhurbaşkanı şikâyetçi..

Meclis Başkanı şikâyetçi..

Başbakan şikâyetçi..

Muhalefet liderleri şikâyetçi..

O zaman anayasadan önce bu işi çözün..

Değiştirecekleri iki madde, iki günde, bilemedin bir haftada bitirilir..

O zaman, Balyozcular, Poyrazcılar, Ergenekoncular, KCK’cılar, Oda TV’ciler, Devrimci Karargâhçılar adı aklıma gelmeyen örgüt üyeleri de serbest kalır denilecektir..

Kalsınlar..

Yasa anti demokratikse.. Bu insanlar, demokrasiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan yasa nedeniyle tutukluysa..

Bunun neresi ileri demokrasi!..



