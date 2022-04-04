Mehmet Tezkan: 1970’li yıllara döndük, o zaman üç yılda bir yurt dışına çıkma şansımız vardı, bugün dövizin bu haliyle artık hiç yok

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere yurt dışını gezip görmek için şartlarını zorlama çağrısında bulunmasını eleştirdi; “1970’li yıllara döndük, o zaman üç yılda bir yurt dışına çıkma şansımız vardı, bugün dövizin bu haliyle artık hiç yok” dedi.

Tezkan bugünkü yazısında Erdoğan’ın gençlere yönelik sözlerini eleştirdi. “Cumhurbaşkanı’nın gençlere öğüt verirken, dünyayı gezip görmek farklı kültürleri tanımak için şartları zorlayın demesi ne bakmayın. Yurt dışına çıkış yasağı koyan kendisi… Resmen değil tabii… Fiilen yasak koydu” diyen Tekzan şunları kaydetti:

“Avrupa ile dünya ile temasımızı yasayla değil, fiilen kesti. Önümüze öyle bir bariyer çekti ki yurt dışına git gidebilirsen. 1970’li yıllara döndük… O yıllarda yurt dışına üç yılda bir çıkış hakkı vardı. Çünkü ülkede döviz yoktu. Üç yılda bir yurt dışına gitmek isteyene resmi kurdan yanılmıyorsam 200/300 dolar verilirdi. Bu para yeter miydi? Nerdee… Almanya’ya, İngiltere’ye, Fransa’ya gitmek isteyenler karaborsacılara koşardı. İstanbul’da bu işin merkezi kapalı çarşıydı. Mark, Sterlin, Frank ne istersen tezgâh altında bulunurdu. O zaman üç yılda bir yurt dışına çıkma şansımız vardı, bugün dövizin bu haliyle artık hiç yok.

1960’lı yıllarda hatta 1970’li yılların başında çekilen Türk filmlerinde Paris, Londra, Roma gibi kentler uzun uzun gösterilirdi. Filmin başrol oyuncusu bu kentte gider güya kenti gezerdi. Sinema seyircisi de Paris nasıl bir yer, Roma nasıl bir yer diye bakar, ilgiyle izlerdi. Avrupa kentleri filmlerden bilinirdi. Gidip gören çok azdı. Şimdi durup farklı değil. Teknoloji değişti. Sinema filmlerinin yerini YouTube alacak. Yine gidip gören çok az olacak. Çünkü Erdoğan’ın bilerek, isteyerek yükselttiği döviz kuru nedeniyle fiili yurt dışına çıkma yasağı var!"

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