Mehmet Soysal, Milliyet ve Vatan'ın başına atandı, yayın yönetmenleri itiraz etti, Demirörenler vazgeçti

Mart ayında iki yıl boyunca çalıştığı Vatan gazetesinden ayrılarak Demirören Medya Grubu bünyesindeki diğer bir gazete olan Milliyet’te yazmaya başlayan Mehmet Soysal’ın iki gazete ve internet sitelerinin başına atandığı, ancak Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila ve Vatan Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan'ın itirazı üzerine bu karardan vazgeçildiği belirtildi. Mehmet Soysal’ın yeni görevi 21 Nisan’da Milliyet’in internet sitesinde “Milliyet Yazarı Mehmet Soysal'a çok önemli görev” başlıkla bir haberle duyuruldu. Ancak haber daha sonra silindi.

1999 ile 2010 yılları arasında TGRT Haber'de Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Mehmet Soysal, 2014 yılında Demirören Medya Grubu bünyesindeki Vatan gazetesinde yazmaya başlamıştı. Soysal, 12 Mart’ta Vatan’daki köşesinden okuyuculara veda etmiş ve Milliyet gazetesinde yazmaya başlayacağını açıklamıştı. Soysal’ın Demirören Medya Grubu Başkanlığı'na atanacağı iddiası 2013’te de gündeme gelmiş ancak bu görevlendirme gerçekleşmemişti.

Tayyip Erdoğan, Erdoğan Demirören’e Akif Beki’yi önermişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart, 2013'te yaptığı bir açıklamada Erdoğan Demirören'in Milliyet ve Vatan ile iki gazetenin internet sitelerini satın aldıktan sonra kendisine "Kimi tavsiye edersin?" diye sorduğunu, kendisinin de yanıt olarak "O zaman Kanal 24'ten ayrılmakta olan Akif Beki'yi tavsiye ettiğini" duyurmuştu.

Akif Beki, Mayıs 2012’de Kanal 24 Genel Yayın Yönetmenliği görevini ve Radikal yazarlığını bırakarak Demirören Medya Grubu Başkanı olmuş, temmuz sonunda bu görevden de ayrılmıştı. Akif Beki’nin Demirören ailesiyle anlaşmazlıklar yaşadığı iddia edilmişti. Akif Beki’nin ardından Kanal 24’ün başına, şu an Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olan Yiğit Bulut getirilmişti.

İnternet sitesinde yayımlandı, sonra yayından kaldırıldı

Akif Beki’nin ayrılmasının ardından boş kalan Demirören Medya Grubu Başkanlığı'na Mehmet Soysal’ın geçtiği, ancak Derya Sazak’ın ardından Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Fikret Bila ve Vatan Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan'ın karara itiraz ettiği öğrenildi. Mehmet Soysal’ın yeni görevi Milliyet’in internet sitesinde “Milliyet Yazarı Mehmet Soysal'a çok önemli görev” başlıkla bir haberle duyuruldu. Haberin daha sonra yayından kaldırılması, Demirören ailesinin Bila ve Yuvacan'ın itirazı sonucu bu karardan vazgeçtiği iddialarını güçlendirdi.