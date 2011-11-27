Mehmet Şimşek'ten vergi uyarısı

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden yapılandırmada ödenmesi gereken taksitlerden iki tanesini süresinde ve tam olarak ödemeyen mükelleflerin, son ödeme günü 30 Kasım olan 4'üncü taksiti de süresinde ve tam olarak ödememeleri durumunda, Kanun'dan yararlanma hakkını kaybedeceği uyarısını yaptı. Yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, ödenmeyen borç tutarları, yapılandırma öncesi haline dönüşecek.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden yapılandırmada 4. taksit uyarısında bulunurken, “Yeniden Yapılandırma kapsamında, ödenmesi gereken taksitlerden iki tanesini süresinde ve tam olarak ödemeyen mükellefler, 4. taksiti de süresinde ve tam olarak ödemezlerse, Kanun'dan yararlanma hakkını kaybedecek” dedi.



Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak üzere, başvuruda bulunan mükelleflerin borçlarının yeniden yapılandırıldığını hatırlattı.



Yapılandırma hükümlerine göre, alacak asıllarına güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) uygulanarak hesaplanan borçlarını, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödeyen mükelleflerin, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer;i alacaklar ile vergi aslına bağlı olan cezalardan kaynaklanan borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçildiğini kaydeden Şimşek, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden taksitli ödeme seçeneğini seçmek suretiyle yararlanan mükelleflerin, yapılandırılan borçlarına ilişkin taksitlerini süresinde ödemeleri gerektiğine işaret etti.



Bakan Şimşek, bir takvim yılında, ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakkının kaybedileceğine dikkati çekti.

Son ödeme günü, 30 Kasım



Yapılandırılan borçlara karşılık 2011 yılı içinde, 4 taksit ödemesinin öngörüldüğünü hatırlatan Şimşek, 4'üncü taksitin son ödeme gününün, 30 Kasım 2011 tarihi olduğunu bildirdi.



Bakan Şimşek, 2011 yılında ödenmesi gereken 4 taksitten ikisini süresinde ve tam olarak ödeyen borçluların, Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edeceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:



“Özellikle 2011 yılında ödenmesi gereken taksitlerden iki tanesini süresinde ve tam olarak ödememek suretiyle, iki ihlal hakkını kullanmış olan mükellefler, son ödeme günü 30 Kasım 2011 tarihi olan, 4'üncü taksiti süresinde ve tam olarak ödememeleri halinde, Kanundan yararlanma hakkını kaybedecek.



Kanundan yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, ödenmeyen borç tutarları yapılandırma öncesi haline dönüşecek. Bu alacaklar, gecikme zammı da uygulanmak suretiyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre, haciz dahil olmak üzere, her türlü icrai işlemle takip edilecek.”



Bu arada, 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen mükellefler, 31 Mayıs 2011 tarihine kadar vergi dairelerine başvuruda bulunmuştu. Başvuruda bulunan mükelleflerin borçları, yeniden yapılandırılmıştı.

Tahsilat oranı, yüzde 85



Öte yandan, yeniden yapılandırma kapsamında ilk üç taksitte tahsil edilen alacak tutarı, 11 milyar 429 milyon 163 bin 206 lira olarak gerçekleşti.



6111 sayılı Kanun gerçekleşmelerinde yapılan tahsilatın toplam alacağa oranı ikinci taksitte yüzde 24, 3. taksit itibariyle yüzde 29 olurken, ikinci taksit tahsilat oranı yüzde 59, 3. taksit tahsilat oranı ise yüzde 64 olarak gerçekleşti.



Tahsilat oranı ise üçüncü taksitin vadesinin sona erdiği eylül itibariyle, yüzde 85 olarak gerçekleşti.







