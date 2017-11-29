Mehmet Şimşek'ten Reza Zarrab yanıtı: Bankacılık sektörümüzün arkasındayız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Boğaziçi Zirvesi'nde bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, ABD'de devam eden Mehmet Hakan Atilla davasıyla ilgili olarak, "Bankacılık sektörümüzün arkasındayız, ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz" dedi. Şimşek, bankacılık sektöründe aşırı ısınmaya izin vermeyeceklerini de ekledi.

Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek 8. Boğaziçi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Bankacılık sektörünün arkasındayız, gereken her türlü desteği vereceğiz; dava nedeniyle sektör etkilenirse gerekeni yapacağız

- (ABD'deki davayı) siyasi boyutları olan bir dava olarak görüyoruz ama sektörün kendisi şoklara karşı büyük kapasiteye sahip

- Bankacılık sektörünün aktif kalitesi yüksek şu an sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 3 civarı; dolayısıyla aktif kalitesi yüksek

- Bankacılık sektöründe bu sene hızlı kredi genişlemesi oldu, "aşırı ısınma var" diyenler oldu ama bu geçiciydi; normalleşme başladı

- Bankalarda (kredilerde) aşırı ısınma yok, buna izin vermeyiz. Bir tek, firmaların ciddi açık pozisyonu var ama onların da varlıkları var.