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Ekonomi
Deutsche Welle

Mehmet Şimşek'ten kur yorumu

Türk Lirası ABD Doları karşısında rekor oranda değer kaybının ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, piyasalardaki dalgalanmaların sakin ele alınması gerektiğini söyledi.

22 Kasım 2017 15:01

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türkiye piyasalarında yaşanan "ciddi dalgalanmaların" iyi anlaşılması ve sakin bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. İstanbul'da konuşan Şimşek, ABD ve Batı ile yaşanan sorunların geçici olduğunu belirtti.

Şimsek döviz kurunun enflasyon baskısı yarattığını belirtti, ancak enflasyonun er ya da geç tek haneye ineceğini öne sürdü. Son olarak açıklanan verilere göre Türkiye'de yıllık enflasyon 11,20 seviyesinde.

Şimşek'in açıklamaları Türk Lirası'nın (TL), ABD Doları karşısında rekor oranda değer kaybetmesinin ardından geldi.

Türk Lirası enflasyon riski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizin düşmesi gerektiğine dair söylemleri, ABD ile gerilen ilişkiler ve Rıza Sarraf davasının sonuçlarına ilişkin endişeler nedeniyle Salı günü 3,98 seviyesini görmüştü.

Konuşmasında Türkiye'nin kamu borcuna ve bankacılık sektörüne de değinen Şimşek, "Türkiye iddia edildiği gibi ciddi bir borç batağı altında değildir" dedi.

Ancak kamu borcundan bahseden Şimşek Türkiye'nin dış borcuna değinmedi. Hazine Müşteşarlığı'nın Eylül ayında açıkladığı verilere göre Türkiye'nin dış borcu 432 milyar dolara yükseldi. Böylece 14 yıl sonra ilk kez dış borç ülkenin milli gelirinin yarısından fazlasını aştı.

Reuters/GY/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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