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Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten Halkbank iddiasına yanıt

Şimşek, Halkbank'ın bir başka bankaya devredileceği iddialarını yalanladı

20 Kasım 2017 20:13

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halkbank'ın bir başka bankaya devredileceğine yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konu hakkında açıklama yapacağını söyledi.

Şimşek, BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğiyle ilgili bazı çevrelerin Halkbank'ın bir başka bankaya devredileceği yönündeki iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şimşek, söz konusu iddialara ilişkin olarak, "İlgisi yok, BDDK gerekli açıklamayı yapacak" yanıtını verdi.

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Reza Zarrab ve Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'deki yargılanmasında çıkacak karara karşı bankacılıkta önemli bir değişikliğe gidildiği belirtilmişti. 16 Kasım’da yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, bir bankanın devredilmesi sürecinde dağılmasına neden olmayacak şekilde yeniden kurulmasının önünün açıldığı kaydedilmişti.

Değişiklikle ilgili Resmi Gazete’de, "Bir bankanın mal varlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine (dağılmasına) neden olmayacak şekilde devredilmesi ve bu suretle bankanın devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturması sonucunu doğuran kısmi bölünmesine uygulanmaz" ifadeleri yer aldı.

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