Mehmet Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık, düşüş başlayacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyondaki yükselişin gıda fiyatlarından kaynaklandığını belirterek, aralık ayı itibariyle kalıcı düşüşün başlayacağını söyledi.

Kasım ayında aylık bazda yüzde 1.2 artması beklenen enflasyon yüzde 1.49 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 12.98'e ulaştı. Bu rakam 2003 yılı temel alınan endekste şu ana kadarki en yüksek rakam olarak kaydedildi.Şimşek, Twitter'daki sosyal medya hesabı üzerinden kasım ayı enflasyon verisini değerlendirdi.

"Enflasyondaki yükseliş daha çok gıda fiyatlarından kaynaklanmakta" diyen Şimşek, "Kasım ayı yıllık enflasyondaki 1,08 puanlık artışın 0,52 puanı işlenmemiş gıdadan geliyor. Sebze fiyatlarındaki dönemsel faktörlerden kaynaklanan geçici bir etki var. Aralıkta ters yönde düzeltmesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gıda Komitesinin bu tarz oynaklıklara kalıcı çözüm üretmeyi amaçladığını bildiren Şimşek, "Gerekli tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. Enflasyonda aralık ayından itibaren kalıcı bir düşüş süreci başlayacaktır. Hükümetimiz bu amaç için gereken desteği vermeye devam edecek" diye konuştu.