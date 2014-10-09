Mehmet Şimşek’ten Demirtaş’a: Galiba uzaylılar yağmaladı, yaktı ve adam öldürdü

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kobanê’deki IŞİD saldırıları protestoları sırasında yaşanan olaylarla ilgili HDP Eşbaşknaı Selahattin Demirtaş’ın "İnsanlar her yerde sokağa çıktılar. Hiçbir yerde asla şiddet kullanılmadı” sözlerine tepki gösterdi.



Twitter’daki sosyal medya hesabı üzerinden HDP Eşbaşkanının sözlerini değerlendiren Bakan Şimşek, Demirtaş’ın "İnsanlar her yerde sokağa çıktılar. Hiçbir yerde asla şiddet kullanılmadı” sözlerini aktardıktan sonra, “Galiba uzaylılar yağmaladı, yaktı ve adam öldürdü..” şeklinde mesaj paylaştı.