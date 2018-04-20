Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu 22 AKP'li vekil, tekrar aday olamıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran 2018'e çekildiğini açıklaması sonrası gözler, üç dönem kuralına takılan AKP'li milletvekillerine çevrildi. Aralarında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’ın da aralarında bulunduğu 22 milletvekili 3 dönem kuralı nedeniyle yeniden milletvekili adayı olamıyor.

Üç döneme takılan 22 milletvekilinin tekrar aday olup olmayacağına ise Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) karar verecek.

Son yapılan olağanüstü kongrede 3 dönem kuralı esnetilerek MKYK’ye ihtiyaç duyulması halinde 3 dönem kuralına takılan vekilleri yeniden milletvekili adayı yapma yetkisi tanınmıştı.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, erken seçim kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP’de büyük değişikliklerin yapmasının önünü açacak. Erdoğan’ın, mevcut milletvekillerinin yarısına yakınını yeniden aday yapmayacağı konuşuluyor.

Başbakan yardımcıları Mehmet Şimşek ve Fikri Işık, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’ın da aralarında bulunduğu 22 milletvekili 3 dönem kuralı nedeniyle yeniden milletvekili adayı olamıyor. Ancak son yapılan olağanüstü kongrede 3 dönem kuralı esnetilerek MKYK’ye ihtiyaç duyulması halinde 3 dönem kuralına takılan vekilleri yeniden milletvekili adayı yapma yetkisi tanınmıştı. Yeni sistemle birlikte kabinede yer alan bakanlar milletvekili olamayacak. Cumhurbaşkanı’nın milletvekilleri arasından bakan ataması durumunda vekillikleri düşecek.

Erdoğan’ın seçimi kazanma olasılığına göre bakan yapacağı isimleri, Meclis’te sandalye sayısında azalma olacağı için milletvekili adayı yapması beklenmiyor. Milletvekili aday listesi dışında kalacak bakanlar ve milletvekilleri, seçimin tamamlanıp kabine kuruluncaya kadar ‘acaba bakan olur muyum’ heyecanıyla yaşayacak. Kabinede yer almayan vekillerde bu kez bakan yardımcılığı beklentisi ortaya çıkacak. Erdoğan, böylece liste dışı kalan vekillerin partiye küsüp kenara çekilmelerini de önlemiş olacak. Kabine milletvekili aday listeleri açıklandığında, listede yer alan bakanların seçimler sonrasında kabineye giremeyecekleri de netleşmiş olacak. Liste dışı kalan milletvekillerinin kabinenin açıklanmasından sonra da umutları tükenmeyecek. Bu kez, 9 ay sonra yapılacak yerel seçimde ‘acaba belediye başkanı adayı olur muyum?’ beklentisi içine girecek olan eski milletvekillerinin böylece küsmeleri de önlenmiş olacak. Erken seçimle birlikte Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere belediye başkan adayı olabilecek milletvekilleriyle ilgili de karar verilmiş olacak.

3 bakan göreve devam

16 Nisan’da kabul edilen anayasa değişikliğiyle seçim dönemlerinde Adalet, Ulaştırma ve İçişleri bakanlarının görevini bırakması ve bağımsız bakanların atanmasına ilişkin hükmün kaldırılması nedeniyle 24 Haziran’da yapılacak seçim öncesinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan görevine devam edecek. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da dün yaptığı açıklamada, 3 bakanın istifa etmeyeceğini ve seçime kadar görevde kalacağını açıkladı.