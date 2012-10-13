Mehmet Şimşek: Türkiye dünya ile arayı kapatıyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Küresel Forumu"ndaki "Adalet ve Ekonomi" başlıklı oturumda sunum yaptı. Şimsel, "OECD ülkeleri arasında gelir dağılımını düzelten nadir iki ülkeden biriyiz, evet bu dağılım adaletsiz fakat iyileşiyor. 2007 yılında kişi başına milli gelirimiz ABD'nin yüzde 28'i Euro Bölgesi'nin yüzde 40,5'iydi. Şimdi ABD'nin yüzde 36'sına Euro Bölgesi'nin de yüzde 52'sine ulaştık. Türkiye dünyayla arayı bir anlamda kapatıyor."

Uluslararası bir kuruluşun dünyada oluşturduğu yolsuzluk algı endeksinde Türkiye'nin 2002 yılında sondan 37. sırada yer aldığını, 2011'de ise 183 ülke arasında 61'inci sırada bulunduğunu belirteren Şimşek, "61'inci sıra da bize yakışmıyor ama eskiden yolsuzluğun yüksek olduğu ülkeler arasındayken, şimdi yolsuzluğun en az olduğu dünyada 1/3'ün içindeyiz. En temiz bölüm içerisindeyiz" diye konuştu.

Bakan Şimşek 2007'den bu yana, 4 milyona yakın istihdam yaratıldığını belirterek, aynı dönemde Avrupa Birliği'nde 2 milyona yakın iş kaybı olduğuna işaret etti. Fakirliğin de ciddi oranda azaltıldığını anlatan Şimşek, günlük 1 doların altında yaşayan insanın olmadığını, 2 dolar 15 sent altında yaşayanların neredeyse kalmadığını, 4 dolar 30 sent altında yaşayan sayısının da toplam nüfusa oranının yüzde 3,7 olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, 10 yıl önce Türkiye'de yaşayanların yüzde 30'unun 4 dolar 30 sent altında yaşadığının altını çizerek, şunları söyledi:

Daha adaletli vergi sisteminde sınıfta kalındığını söyleyen Şimşek, "Bir Maliye Bakanı olarak söylüyorum bunu. Bunu iyileştirmek için şu anda bir gelir vergisi reformumuz var. Gelir Vergisi reformunu, önümüzdeki senenin başında inşallah Meclis'ten geçiririz" dedi

Tek çözüm büyüme

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş ortamının iyileştirilmeye devam edilmesi gerektiğini dile getirerek, bir taraftan toplumu daha adil hale getirirken bir taraftan da büyümeden vazgeçilmemesi gerektiğini ifade etti.

Temel çözümün büyüme olduğunu aktaran Şimşek, "İstihdam olmadan, kalıcı bir toplumsal adalet sağlayamayız. O nedenle rekabeti artırmamız lazım. Rekabet gücünü artırmamız lazım'' dedi.