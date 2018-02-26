Mehmet Şimşek: Şirketler borç yerine ortak almalı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şirketlere borç yerine ortak almayı önerdi. Şimşek, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Halka arz çok doğru bir strateji. Firmalarımız borç yerine ortak almalı, çok daha büyük oranda halka açılmalı" paylaşımında bulundu.

Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Halka arz çok doğru bir strateji. Firmalarımız borç yerine ortak almalı, çok daha büyük oranda halka açılmalı. Büyümenin finansmanı çok daha sağlıklı olur. Sermaye artışını teşvik edici bir vergi politikamız var."

​Dünya'nın haberine göre Şimşek, Zorlu Holding'in 4.5 milyar dolarlık batarya yatırımı ile ilgili olarak da, bu yatırımla Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar tutarında yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Zorlu Holding'in 2023'te tamamlanarak devreye girecek yatırımla, 25 bin MW kapasiteli batarya fabrikasında 500 bin adet elektrikli araca batarya sağlayacağı belirtildi.

​Şimşek, bir diğer mesajında da, Türkiye'nin dünya turizm pastasındaki payın yüzde 3'ün üzerine çıkartılacağını ifade ederek, "Çatışmalar bittiğinde Ortadoğu'yu inşa edeceğiz. Şehir hastaneleriyle sağlıkta ihracat potansiyelimiz daha da artacak. Enerjide dışa bağımlılık azalıyor" ifadesini kullandı.

Şimşek, cari açığın kalıcı olarak GSYH'nın yüzde 3'ünün altına indirileceğini vurguladı.