Mehmet Şimşek: Sıkıntılı dönemin sonundayız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD ile yaşanan vize krizinin önemli ölçüde geride kaldığını belirterek, “Sıkıntılı dönemin sonundayız; başında değiliz. Türkiye hızla normalleşiyor, ekonomisi güçlenecek" dedi.

Son birkaç yıldır Türkiye'nin başına gelmedik felaketin kalmadığını söyleyen Şimşek, "Ona rağmen ayaktayız, sıkıntılarımız olmakla birlikte güçlüyüz. Fakat bu sıkıntılar Türkiye'nin dışarıdaki algısını bozdu" diye konuştu.

İstanbul'da yapılan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtlayan Şimşek, Türkiye'nin bütün sıkıntılara rağmen güçlü bir şekilde büyüdüğünü söyledi.

Şimşek, "Türkiye bütün sıkıntılara rağmen güçlü bir şekilde büyüyor ve istihdam yaratıyor. İyi bir yol haritası ve güçlü çabalar var. Türkiye geçen sene yaşadığı felaketlere ve yakın coğrafyamızda olup bitenlere rağmen güçlü büyümesini devam ettirebiliyor. Doğru tepkiler verip, tekrar ekonomiyi rayına koyabiliyor" diye konuştu.

Son birkaç yıldır Türkiye'nin başına gelmedik felaketin kalmadığını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Türkiye aleyhine kampanya yapılıyor"

"Ona rağmen ayaktayız, sıkıntılarımız olmakla birlikte güçlüyüz. Fakat bu sıkıntılar Türkiye'nin dışarıdaki algısını bozdu. Türkiye'nin gerçeği algısından çok daha iyi. Bir taraftan Türkiye'nin şoklara karşı direncini sağlamlaştırmak için reform yapıyoruz bir taraftan da dışarıda Türkiye aleyhine başına gelen felaketlerden dolayı kampanya olduğunu bilmemiz lazım. Almanya ile ilişkileri rayına koyacağımız süreçte ki şu anda koyuyoruz. Çok yoğun temaslar var, ilişkiler güçlü bir şekilde ilerliyor ve normalleşiyor. Böyle bir ortamda haber çıkıyor Almanya bankalarına 'Türk bankalarına finansman sağlamayın' diye talimat geldi. Bakın tam tersi gelişmelerin olduğu ortamda bu türden haberler çıkıyor. Maalesef bu ortamda Türkiye aleyhine birçok haber üretildi ve kuru vurdu. Biz sıkıntılı dönemin sonundayız; başında değiliz. Türkiye hızla normalleşiyor, ekonomisi güçlenecek. Batıdan kopmuyoruz, Almanya ile şu anda çok iyi giden bir sürecimiz var. Amerika ile vize krizi önemli ölçüde geri de kaldı. Kalan sorunları çözeceğimize inanıyoruz."

“Türkiye AB’nin iki-üç katı hızla büyüyor”

"Şunu bir yere yazın, reel yakınsama içerisinde olan ülkelerin eninde sonunda para birimleri reel olarak değerlenecek" diyen Şimşek, şöyle konuştu:

"Kısa vadede konuşmuyorum, uzun vadede konuşuyorum. Şu anda Türkiye AB'nin iki, üç katı hızla büyüyor. Yani Türkiye Avrupa ile arasını kapatıyor. Reel olarak yakınsama içerisinde. Bu şu demek; bu ülkenin şirketleri kâr ediyor, satış yapıyor, geleceği parlak demek. Siz buraya yatırım yapmayacaksınız da nereye yatırım yapacaksınız. Türkiye'ye güvenin, sıkıntılarımız var ama bugün DAEŞ terör örgütü yok edilecek noktaya geldi, bu Türkiye için olumlu bir gelişme. Bölücü terör örgütüne yönelik çok etkin ve aktif bir kampanya var. Turizm toparlanıyor. Türkiye şoklara karşı büyük direnç göstermiş, büyüyor. Evet algı olumsuz, bu algıyı besleyen bir sürü şer cephesi var, FETÖ ve PKK gibi. Ama ben şuna inanıyorum, Türkiye reformlarla şoklara karşı direncini daha da artıracak. Hem büyüme potansiyelini yukarı çekecek hem de bu şoklara tepki verme kapasitesi var.”