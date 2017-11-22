Mehmet Şimşek: Piyasalardaki dalgalanma geçici

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye piyasalarında ciddi dalgalanma olduğunu belirterek, "Bu dalgalanmalar geçicidir. Hükümet olarak ve kurumlarımız gerekeni yapıyorlar. Ne gerekiyorsa da yapacaklar" dedi.

Şimşek, "Piyasayı ilgilendiren boyutuyla yani enflasyonu tekrar tek haneye indirmek, cari açığı daha makul düzeylere çekmek anlamında gereken tedbirler, çözümler ortaya konuluyor. İnanıyorum ki ileriki dönemde bu kendini net olarak gösterecektir" diye konuştu.

Türkiye Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Şimşek, Türkiye'nin son 15 yılda birçok iç ve dış sorun, stres ve şokla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Ama hepsini aştık, hepsini yönettik, hepsi geride kaldı. Bugünkü piyasalardaki kargaşa, işte ABD’deki bir dava vesaire, hepsi geride kalacak. Türkiye'de güçlü bir hükümet ve siyasi istikrar var. Türkiye’nin önü açık" ifadelerini kullandı.

"Enflasyonist bir süreç var"

Ülkede esas olarak kurdan beslenen enflasyonist bir süreç olduğunu, eninde sonunda bunu tekrar tek haneye indireceklerini vurgulayan Şimşek, "3 yıl sonra belki biz bu salonlarda Orta Doğu’yu nasıl yeniden inşa ederiz, Türkiye Orta Doğu’nun yeniden inşasının finansmanı konusunda ne tür enstrümanlar geliştirebilir diye paneller yapacağız” dedi.

Şimşek, "Türkiye’nin geleceğine ilişkin asla kötümser olamazsınız. Günlük piyasa iniş çıkışları eninde sonunda ona sebep olan faktörler ortadan kalkınca yönetilecek ve bir normalleşme sağlanacak" şeklinde konuştu.