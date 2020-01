Mehmet Şimşek: Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak" dedi.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden Türk lirasındaki değer kaybına ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, "Merkez Bankasının eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak" görüşüne yer vererek, fiyat istikrarının temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin İngilizce tweetler de paylaşan Mehmet Şimşek, bugünlerde piyasanın ruh halinin bardağı boş tarafından görmeye dayandığını, sorunun da bundan kaynaklandığını ifade ederek, "Toz duman dağılacak. Önemli olan temellerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü konuşmasında Döviz kurunun bir silah gibi kullanıldığını belirtmiş, "Döviz üzerinden yapılan spekülasyonların derinliğinin olmadığı, çok küçük rakamlarla ve daha ziyade kağıt üzerinde işlemlerle kurların yükseltildiği ortadadır. Milletimiz, Döviz almak yerine satarak ilk dalga saldırının önünü kesmişti. Bunun devamını milletimden rica ediyorum. Bugün aynı tutumu sürdürmeliyiz. Merkez Bankamız ve tüm bankalarımız da bu oyunu bozmaya yönelik bir pozisyon almalıdır" değerlendirmesini yapmıştı.

Thanks for the reminder. The mood of the market nowadays is glass half empty. Dust will settle, fundamentals matter https://t.co/cDdmf3YFK4

The run on lira is a glass half empty stance. Even with occasional delays, Central Bank has acted in the past. It should and will act again.