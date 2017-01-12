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Ekonomi

Mehmet Şimşek: Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil!

"Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak"

12 Ocak 2017 19:36

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak" dedi.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden Türk lirasındaki değer kaybına ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, "Merkez Bankasının eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak" görüşüne yer vererek, fiyat istikrarının temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin İngilizce tweetler de paylaşan Mehmet Şimşek, bugünlerde piyasanın ruh halinin bardağı boş tarafından görmeye dayandığını, sorunun da bundan kaynaklandığını ifade ederek, "Toz duman dağılacak. Önemli olan temellerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan: Merkez Bankası gerekli tedbirleri alacak kabiliyettedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü konuşmasında Döviz kurunun bir silah gibi kullanıldığını belirtmiş, "Döviz üzerinden yapılan spekülasyonların derinliğinin olmadığı, çok küçük rakamlarla ve daha ziyade kağıt üzerinde işlemlerle kurların yükseltildiği ortadadır. Milletimiz, Döviz almak yerine satarak ilk dalga saldırının önünü kesmişti. Bunun devamını milletimden rica ediyorum. Bugün aynı tutumu sürdürmeliyiz. Merkez Bankamız ve tüm bankalarımız da bu oyunu bozmaya yönelik bir pozisyon almalıdır" değerlendirmesini yapmıştı. 

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