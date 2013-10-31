Mehmet Şimşek: Merak etmeyin, KDV'yi artırmayacağız

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "KDV'de artış olmayacak" güvencesi geldi.

5. İzmir İktisat Kongresi'nin ikinci gününe katılan katılan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye en düşük KDV oranlarından birine sahip. Merak etmeyin artırmayacağız" dedi. Vergi oranları hakkında da konuşün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aslında Türkiye dış dünyadan alacaklı. Bundan 10-11 yıl önce kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 60'ın üzerinde idi. Şimdi devlet kendi evini düzene koydu. Artan borç özel sektörün" dedi. Şimşek, kayıtdışılıkla ilgili olarak da "Aslında kayıtdışılıkla mücadele terörle mücadele kadar önemlidir" saptamasında bulundu.

TOBB'dan tasarruf çıkışı: Para kazanan tasarruf eder

TOBB Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar'dan ise, ekonomi yönetiminin tasarruf açıklamalarına ilginç bir yanıt geldi. Yorgancılar, "Sürekli 'tasarruf artmalı deniliyor. Ancak para kazanan insan tasarruf eder. Bu unutulmamalı" dedi. Türkiye'nin sürekli borçlanarak büyüdüğünü söyleyen Yorgancılar, "Bu gelecek açısından hiçbir zaman sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarmaz" dedi. Türkiye'de kişi başı gelir artışının "lüks tüketime gittiği" saptamasında bulunan Yorgancılar, "Kişi başı gelirimiz artıyor da, lüks tüketime gidiyor. Dolar milyarderlerine her yıl yeni isimler ekleniyor. Bu konuda 9. sıradayız. Ama şirketlere baktığımızda aynı başarıyı göremiyoruz" diye konuştu. Bankalardan uzun vadeli yatırım kredisi alamadıklarının altını çizen Yorgancılar, "Bankalardan 5-6 yıl vadeli ya da örneğin diğer bazı ülkelerde olduğu turizm yatırımları için 20 yıl vadeli kredi alma imkanı var mı, yok. Çünkü mevduatları söylediler, mevduatların vadesi ortalama 65 gün" dedi.

IMF: Tasarruf istiyorsanız enflasyon belirleyici

IMF Türkiye Temsilcisi Mark White Lewis, Türkiye'nin sağlam bir makroekonomik yapısı olduğunu söyledi. Bir ülkenin sahip olduğu zenginlikten ziyade, sağlam makro ekonomik yapının varlığının önemli olduğunu ifade eden Lewis, "Türkiye'nin de sağlam bir makro ekonomik yapısı var. Türkiye'de faiz oranlarının düşmesi büyümeyi desteklemiştir. Tasarrufu cezbetmek istiyorsanız enflasyon oranı belirleyici olacak" dedi.

Dünya Bankası: Türkiye'nin neresine baktığınıza göre çok büyük farklar ortaya çıkabiliyor

Dünya Bankası Ankara Temsilcisi Will Wiseman da Türkiye'nin son yıllardaki büyümesine dikkat çekti. Kongre kapsamında bir sunum yapan Wiseman, "Kişi başına tüketime baktığımız zaman Türkiye, son 5 yılda yüzde 5'lik artışla gerçekten ortalama üzerinde bir artış gösterdi ve büyüme oranları nüfusun bütün kısmı tarafından paylaşılıyor. Yine diğer ülkelere bakıldığı zaman Türkiye'de en alt kesim için en yüksek tüketim oranlarının gerçekleştiğini görüyorsunuz" diyen Wiseman, "Türkiye'de nerede yaşadığınız çok önemli. Ülkenin neresine baktığınıza göre çok büyük farklar ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Hazine Müsteşarı Çanakçı: Bireysel emeklilik de 10 yılda 3 katına fazla artış bekliyoruz

Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakcı ise, kognre kapsamında yaptığı konuşmada tasarruf oranlarına dikkat çekti. Tasarruf oranlarındaki düşüşün Türkiye'yi dışarıya bağımlı hale getirdiğini söyleyen Çanakcı, "Türkiye'ye sermaye girişleri de emsal ülkelere göre çok daha dalgalı. Bu yapıyı düzeltmemiz gerekiyor. Bunun birinci koşulu yurt içi tasarrufları artırmamız. Bireysel emeklilik sistemiyle ilgili kapsamlı bir adım attık. Bunun meyvelerini almaya başladık. 2012 ilk 9 ayında sisteme giren katılımcı sayısı 330 bin kişi iken bu yılın aynı döneminde 760 bine çıktı, yani iki katından fazla artış gösterdi. Şu anda sistemde 4 milyon kişi var. Önümüzdeki 10 yılda üç katına yakın bir artış bekliyoruz. Sistemin milli gelir içinde yüzde 1,5 civarı olan payının da yüzde 6-7'lere çıkmasını öngörüyoruz" dedi.