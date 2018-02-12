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Mehmet Şimşek: Maliyetleri azaltacağız; Türkiye'nin yatırımlara ihtiyacı

"Özellikle cari açığı düşürmeye yönelik yatırımları daha çok destekleyeceğiz"

12 Şubat 2018 18:09

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gelecek dönem özellikle cari açığı düşürmeye yönelik yatırımları destekleyeceklerini belirterek, "Prosedürleri, maliyetleri azaltacağız çünkü Türkiye'nin yatırımlara ihtiyacı var" dedi.

Sptnik'te yer alan habere göre Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yatırımlara ihtiyacı olduğunu, bu nedenle prosedürleri ve maliyetleri azaltacaklarını söyledi.

İslam Kalkınma Bankası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Şimşek, "Özellikle cari açığı düşürmeye yönelik yatırımları daha çok destekleyeceğiz" dedi.

Şimşek, "Önümüzdeki dönemde altyapı yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon ile beşeri sermaye bizim öncelikli alanlarımızdır, kaynaklarımızı, çabamızı buraya yoğunlaştıracağız" diye konuştu.

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