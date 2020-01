Mehmet Şimşek: Kamu çalışanlarının yüzde 80'i faizsiz fon istedi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, BES'e otomatik katılımda memurların cayma oranının 7 Haziran itibarıyla yüzde 45 olduğunu, sistem genelinde cayma oranını azaltmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Kamu çalışanlarının yüzde 80'inin faizsiz fon tercihinde bulunduğunu söyleyen Şimşek, kamu çalışanlarının sistemde biriken fon tutarının da 170.3 milyon lirayı bulduğunu belirtti.

Kamu çalışanlarının "faizsiz fon" tercihini, kamu idarelerinin kendilerine yöneltilen yazılı soru üzerine kayda geçirdikleri öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre; Şimşek, bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısının 6.8 milyon kişiye, fon tutarının ise verilen devlet katkısıyla toplam yaklaşık 69 milyar liraya ulaştığını söyleyerek, otomatik katılım sistemi sayesinde de altı ayda 490 milyon liraya yakın fon birikimi sağladıklarını belirtti.

Bu yılın Ocak ayında ilk etapta 1,000 ve üzeri çalışanı olan özel sektörün sisteme dahil olduğunu, 1 Nisan'dan itibaren 45 yaş altı kamu çalışanları ile 250-1,000 çalışanı bulunan özel sektörün de dahil olduğunu hatırlatan Şimşek, bu kapsamdaki çalışanların 2 aylık cayma süresinin 15 Haziran'da dolduğunu söyledi.



Şimşek, "Her ne kadar cayma oranları şu an için istediğimiz gibi gerçekleşmese de toplam fon tutarı önemli bir rakama ulaşmıştır" dedi.



Otomatik katılım sisteminde, daha önce BES'i bulunanlar hariç tutulduğunda cayma oranının yüzde 38 olduğuna işaret eden Şimşek, "Maalesef şu an itibarıyla cayma oranlarının beklentimizin üstünde gerçekleştiğini söyleyebilirim... bu durumun sebeplerinin tespiti ve onarılmasına ilişkin çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.



Şimşek, sahada olması gereken emeklilik şirketlerinin yeterince efor sarf etmediğini söyleyerek, "Şirketlerimizin tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermeleri gerekiyor. Sistemin doğru tanıtılabilmesi için çalışanlarla işverenlerin bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor" dedi.