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"Mehmet Şimşek istifa etti" iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlama

"Böyle bir durum söz konusu değil"

05 Nisan 2018 15:52

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ekonimden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sözcü Kalın,  enlasyon ile mücadenin devam ettiğini ifade ederek, "Zaman zaman ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılığı yönünde haberler çıkıyor. Gerçeği yansıtmadığını ifade etmek isterim" diye konuştu. 

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in bu sabah (5 Nisan) istifasını sunduğu ancak araya Başbakan Binali Yıldırım'ın girmesiyle, istifanın kabul edilmediği Ankara kulislerinde öne sürülmüştü. 
 

 

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