"Mehmet Şimşek istifa edecek' iddiası, Türk Lirası'nda değer kaybına neden oldu"

Uzmanlar, dolar/TL kurunda yaşanan yükselişi değerlendirdi. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği yolundaki iddianın Türk Lirası'nda değer kaybına neden olduğu iddia edildi.

Kurdaki dalgalanmayı Kanal Finans'a yorumlayan uzmanların görüşleri şöyle:

Oyak Yatırım:

Yeni zirve 4.0613… TL’deki değer kaybı tahvil faizlerini de negatif yönde etkiliyor. Gösterge ve 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi yurtiçi piyasalarda negatif baskının süreceğini gösteriyor. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi takip edilecek olup, USD/TRY’de 4.0190 destek seviyesi üzerinde satıcılı görünüm devam edecektir.

Şeker Yatırım:

Türk Lirası, Mart ayında en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken Nisan ayında da bu görüntüsünü korumakta. Küresel endişelerle birlikte Moody’s’in not indirimi, jeopolitik gelişmeler, risk iştahında azalma, enflasyon ve cari açıkta bozulma gibi iç faktörler de kurun yükselişinde etkili olmakta. Dün 4.05 üzerine çıkan kur bugüne başlarken de tarihi zirvesini yenileyerek 4.06 seviyesini test etti. 4.00 seviyesi üzerinde kalındıkça kurda yeni zirvelerin görülmesi muhtemeldir. Kısa vadede 4.02 aşağısına sarkması durumunda ise 3.9860 desteği hedeflenebilir.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni:

Dün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimsek’in istifa edebileceğine yönelik gelen haberler Türk lirasının değer kaybetmesine ve USDTRY paritenin 4,06 seviyesi üzerine çıkarak rekor tazelemesine neden oldu. ABD başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına yönelik 100 milyar dolarlık daha ek gümrük vergisi getirilmesi komutunu vermesi üzerine, artan güvenli liman talebiyle yükselen dolar endeksinin de kurdaki yükselişte etkili olduğunu belirtebiliriz. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e ek 100 milyar gümrük vergisi getirilmesi için ülkesinin ticaret yetkililerine çalışma emri verdiğini duyurdu. Piyasalar son haftalarda iki ülkenin karşılıklı ek gümrük vergisi kararlarıyla sarsılmıştı. Ancak son iki gündür iki taraftan gelen müzakere çağrılarıyla piyasaların ticaret savaşları kaygısını geride bıraktığı görülmüştü. Bu açıklamaların ardından piyasadaki endişeli ortam yeniden alevlenirken, artan güven liman talebi ile birlikte dolar endeksinin de 90,50 seviyesi üzerini test ettiğini gördük. Dolar endeksindeki yükseliş ve yurt içi veri akışı ile birlikte 4,06 seviyesi üzerini test eden ve yeni rekor seviyelere yükselen kurda, kısa vadeli görünüm açısından bugün ABD’den gelecek olan veriler ve Fed Başkanı Powell’ın bu akşam saat 18:00’de gerçekleştireceği konuşma büyük önem arz ediyor. Kurdaki kısa vadeli görünüm açısından kurun bu hafta yapacağı haftalık kapanış (yani bugünkü piyasa kapanışı) oldukça önemli olacak.

Kurun haftalık kapanışını, uzun vadeli kanal çizgisine denk gelen 4,0150 seviyesi üzerinde yapması durumunda, 4,05 – 4,10 bandının yeni hareket alanı haline gelmesi ve kurun kısa vadede 4,10 seviyesini hedeflemesini bekleriz. Bu sabah saatleri itibariyle 4,0557 seviyesinden işlem görmekte olan USDTRY paritesinde rekor seviyelere yakın bir bölgede bulunulduğundan dolayı yukarı yönlü hareketleri sınırlayabilecek güçlü bir direnç veya düşüş hareketlerinde destek görevi görebilecek önemli bir seviyemiz bulunmuyor. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz üzere, haftalık grafikteki kanal çizgisine denk gelen 4,0150 seviyesi kurdaki olası geri çekilmelerde takip edilebilir. (Tacirler Yatırım)

Eda Karadağ:

Dolar/TL rekor tazelemeye devam ediyor. Bu sabah forex işlemlerinde 4.0607 seviyesi ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Paritede yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirtelim. ABD ile Çin arasında devam eden gümrük vergisi pazarlıkları ABD dolarına yönelik algıda değişiklik yaratmakta. Şu an dolar endeksi 90.50 seviyesinin hemen altında, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2.81 seviyesinde hareket etmekte. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimlerinin hemen hemen hepsinde dolara karşı bir zayıflama var. Piyasa şu an dolar tarafında durmaya ve riskli varlıklardan kaçmaya devam ediyor. Bugün açıklanacak ABD istihdam verilerinin detayları piyasayı tatmin eder yönde gelmesi halinde ABD Dolarını piyasa üzerindeki baskısı artabilir.

Teknik Analiz: Dolar/TL şu an 4.0571 seviyesinde bulunuyor. Daha önce görmüş olduğu tepe noktalarının üzerine çıkan paritede yukarı yönlü eğilimin devam etmesi beklenebilir. Paritede görünüm bozulmuş durumda. Bu noktada 4.00 seviyesi altında yerleşik seyirler oluşmadığı takdirde yeni rekor seviyeleri test edilebilir.

Serkan İşlek:

TL varlıkları ekonomik ve jeopolitik risklerden etkilenmeye devam ederken dün gece saatlerinde tekrardan tarihi zirveler görüldü. Hatırlayacağımız gibi Moody’s ’in not indirimi ile başlayan kırılganlık gerek enflasyon ve cari açıkta gelinen seviyeler gerekse Suriye Merkezli yaşanan jeopolitik riskler kaynaklı artış göstermişti. Dün gelen haberlerde ise Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifa kararı aldığına dair haberler basında yer bulurken Başbakan Binali Yıldırım, çıkan bu haberlerin asılsız olduğunu iddia etti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulu(EKK) toplantılarından faizleri düşürecek bir paketin açıklanacağı yönünde çıkan haberlerde TCMB’nin politikaları açısından endişe yaratmaya devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şuan için olağandışı bir gelişmenin olmadığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde faizlere ilişkin gerek hükümet gerekse T.C Merkez Bankası yetkililerinden konuya dair gelebilecek açıklamalar önemli olacaktır. ABD tarafında ise ticaret savaşlarında son günlerde yetkililerden gelen açıklamaların ılımlı olduğu görülürken ilerleyen günlerde konuya dair açıklamalar kritik olacaktır. Bugünkü ekonomik takvimde ise ABD’den gelecek İstihdam verileri ve FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları kur açısından kritik olacağından takip edilmesinde fayda görmekteyiz. Yurtiçi tarafta ise haber akışlarının yanı sıra Mart ayı Hazine Nakit Dengesi takip edilecek.

Teknik olarak baktığımızda psikolojik seviye olan 4 direnci aşılırken 4.03 desteği üzeri kalıcılıklar TL varlıklarını baskılamaya devam edebileceği gibi kur tarafında tekrardan rekor seviyeler görülebilir. Toparlanma hareketlerinde ise 4.0150 seviyesi ilk etapta takip edilmeli. Buranın altı kalıcılıkta 3.9950, 3.9880 ve 3.9780 destekleri izlemeye alınabilir.(Işık FX)

Özgecan Özdemir:

Günü rekor yükseliş ile geçiren kurda 4,05 seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme geldi. EKK’dan gelen düşük faiz politikası ihtimali ile TL varlıkları zayıflarken, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifa edeceğine yönelik var olan haber akışı ile TL’deki düşüşler derinleşti. Dolar ise gün içerisinde değer kazanımı içerisindeydi. Böylece kurun ani yükseliş kaydederek daha önce test edilmeyen seviyelere tırmandığını gördük. Bugün piyasalar açısından kritik önem taşıyan Tarım Dışı İstihdam ve ücretler verisi takip edilecek. Ayrıca Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği söylemler de büyük önem arz ediyor.

USDTRY’nin yükselişlerini 4,06 direnci üzerine taşımasıyla yükselişlerin hız kazanarak devam ettiğini görebiliriz. Olası bir düzeltme hareketinde ise 4,04 desteği düşüşlerin devamını sağlayabilir. (Ahlatcı Yatırım)

Uğur Bozkurt:

ABD Doları dün, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında karışık bir seyir izlerken, Türk Lirası da negatif ayrışan para birimleri arasında yer aldı. Türk Lirası, günü ABD Doları karşısında 1.31% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak bakıldığında USDTRY orta vadeli yükseliş eğilimi ve kısa vadeli yükseliş eğilimi devam etmekte. USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 4.0721 ve 4.1056’de, destek seviyeleri ise 4.0386 ve 4.0051’de bulunmaktadır. (Alan Menkul)